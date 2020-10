Les gouverneurs du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba) ont proposé l’instauration d’un couvre-feu pendant à partir de jeudi 8 octobre et quinze jours, de 20h00 à 05h00 du lundi au vendredi et de 18h00 à 05h00 les samedi et dimanche.

Une proposition qui a pour objectif de limiter la propagation de la pandémie.

Dans des déclarations aux médias, à l’issue de la réunion, ce mercredi, de la commission régionale pour le Grand Tunis, le gouverneur de Tunis Chedli Boualleg a affirmé que des mesures exceptionnelles seront proposées au ministre de l’Intérieur et au chef du gouvernement pour la fermeture des marchés hebdomadaires, la suspension de la prière dans les mosquées et l’interdiction des tables et des chaises dans les cafés, pendant quinze jours.

En plus des gouverneurs, les représentants des commissions régionales de lutte conte les catastrophes ont assisté à la réunion. Le gouverneur de Tunis a précisé que le couvre-feu ne s’applique pas aux institutions ouvertes la nuit, les services d’approvisionnement, les boulangeries…dont les employés doivent être munis d’une autorisation.

Le gouverneur de Tunis a écarté un éventuel reconfinement, assurant que les mesures qui seront prises tiendront compte de la situation épidémique dans le pays.