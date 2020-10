Voici le Top 5 des villes les plus riches d’Afrique

Johannesburg, Le Cap, Le Caire, Lagos et Durban, ce sont là par “ordre de richesse“ les 5 villes les plus riches du continent, selon un rapport d’AfrAsia Bank et New World Wealth. Au total donc, on compte 3 villes sud-africaines.

En effet, ce rapport place Johannesburg, la capitale économique de l’Afrique du Sud, en tête du classement, avec une richesse totale détenue estimée à 276 milliards de dollars américains.

Le site web afrik.com décrit ainsi cette grande ville d’Afrique du Sud : «Johannesburg s’est développée après la découverte d’or sur le site au XIXe siècle… Les principaux secteurs de la ville comprennent les services financiers (banques), les services professionnels (cabinets d’avocats, cabinets de conseil), la construction, les télécommunications et les matériaux de base».

Johannesburg est suivie de très loin par Le Cap, « … ville portuaire située sur la côte sud-ouest de l’Afrique du Sud, sur une péninsule dominée par l’imposante montagne de la Table. Cette ville détient une richesse totale de 155 milliards de dollars américains… Les principaux secteurs générateurs de l’économie de la ville sont l’immobilier, les services financiers (gestion de fonds), le commerce de détail et le tourisme», toujours d’après notre source.

Le rapport d’AfrAsia Bank et New World Wealth met en troisième position Le Caire, la capitale égyptienne, parmi les villes les plus riches d’Afrique, «… avec une économie basée essentiellement sur le tourisme, les services financiers, les matériaux de l’immobilier et la construction… ». Sa richesse est estimée à 140 milliards de dollars américains.

En 4ème place arrive la bouillante capitale économique nigériane Lagos qui détiendrait une richesse évaluée à 108 milliards de dollars américains, avec pour principaux secteurs économiques « les matériaux de base, l’immobilier et la construction, les télécommunications, les transports et les services financiers ».

C’est encore une ville sud-africaine qui ferme la marche du Top 5, en l’occurrence Durban, la province du KwaZulu-Natal, connue pour ses influences africaines, indiennes et coloniales, dont la richesse totale détenue serait de 55 milliards de dollars américains, dus essentiellement aux secteurs de l’immobilier, de la finance, de la santé, de la construction.

Tout de même, ce classement nous interpelle à plus d’un titre, car des villes comme Casablanca et Tanger au Maroc, Alger en Algérie, Abidjan en Côte d’Ivoire, Dar-Es-Salem en Tanzanie ne pèsent-elles pas plus que ou autant les 55 milliards de Durban ?

TB