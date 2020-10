Le résultat net de la Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications (SO.T.E.TEL) a chuté de 146%, durant le premier semestre 2020, en raison de la crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie du Covid-19, c’est ce qui ressort des états financiers de la société, publiés jeudi, sur le site de la Bourse de Tunis.

D’après ces données, le chiffre d’affaires a diminué, également, de 43% par rapport à la même période de l’exercice 2019, pour se situer au niveau de 13,2 millions de dinars (MD).

En revanche, les charges d’exploitations ont baissé de 31% pour se situer à 16,2 MD. Le résultat d’exploitation ressort déficitaire de 3 MD, contre un déficit de 0,6 MD, à fin juin 2019.

Créée en 1981, la SO.T.E.TEL est une société anonyme, dotée d’un capital social de plus de 23 MD, divisé en 4.636.800 actions de 5 dinars chacune. Elle est spécialisée, notamment, dans la réalisation des prestations d’installation et de maintenance de toutes les composantes des réseaux filaires et radioélectriques des télécommunications, aux organismes publics et privés.