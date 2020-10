Alors que la Tunisie regorge de compétences (ingénieurs, développeurs, sociétés de services, le pays est en retard en termes d’utilisation des TIC.

La crise de la Covid-19 l’a démontré de façon flagrante, avec un gouvernement dépassé par les événements, incapable même de surveiller ses frontières, de tracer ou de maîtriser le flux des visiteurs du pays dont certains aucune précaution ni contrainte et qui auraient largement contribué à la contamination de la population.

Pour illustrer nos propos, nous allons vous exposer la politique d’un pays africain au Sud du Sahara, en l’occurrence le Togo. Ce petit pas d’Afrique de l’Ouest a décidé, dès l’apparition de la pandémie, de fermer ses frontières terrestres jusqu’en juin 2021, en imposant un protocole strict pour les voyageurs venant uniquement par voie aérienne par un système digital automatisé et simple.

En effet, tout voyageur souhaitant se rendre au Togo uniquement par voie aérienne doit s’enregistrer sur une plateforme digitale accessible par internet, remplit une fiche détaillée avec nom, prénom, numéro de passeport, durée de séjour, motif du séjour, lieu de séjour… Puis joindre, par fichier, un test PCR négatif datée de 72 heures au plus. En plus, il doit s’acquitter, par paiement électronique, des frais d’un autre test PCR sur place (60 euros).

Une fois l’enregistrement fait, le voyageur reçoit via messagerie un bordereau du test Covid-19 comprenant toutes les informations avec un QR code facilitant sa lecture via un simple smartphone à l’arrivée.

Une fois sur place et avant les formalités de police et de douane, on doit présenter les résultats de son test PCR réalisé avant le voyage et le bordereau de test Covid-19 à réaliser sur place.

On passe devant un service de santé rapide qui, en moins de 10 minutes, fait la lecture automatique du bordereau, imprime un code à barres à coller sur un tube du test. On fait un prélèvement salivaire rapide et libère de suite le voyageur arrivant.

Ensuite, on délivre pour chaque voyageur une puce locale 4G gratuite, et on l’oblige à l’installer l’application TOGO SAFE (c’est obligatoire pour tous les voyageurs à destination du Togo: https://togosafe.gouv.tg).

Dès l’activation de cette application et après inscription, on reçoit un code QR qui va être scanné par la police au niveau de la porte de sortie.

Autrement dit, le visiteur est suivi, localisé, tracé pendant les 3 jours de l’autoconfinement obligatoire.

Par la suite, il reçoit son test PCR au bout de 48 heures par messagerie, sachant que les services de santé peuvent localiser chaque voyageur et le verbaliser en cas de non-respect du protocole de santé.

Lors du départ, on refait le même protocole avant 72 heures.

Tout ceci fait que le Togo compterait moins de 5 cas positifs au coronavirus par jour et n’a enregistré que 42 morts dus à la Covid-19 depuis 6 mois, date du déclenchement de la pandémie.

A contrario et à notre fort regret, la Tunisie ne dispose, à ce jour, d’aucun moyen digital pour tracer, suivre ou contenir l’épidémie. C’est une défaillance totale.

Maarouf