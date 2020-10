Le comité directeur du festival international du Sahara de Douz a décidé d’organiser la 53ème édition de ce festival du 25 au 28 décembre prochain. Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, le directeur du festival, Abdelmajid Boukhris, a souligné que la décision de maintenir l’organisation de cette édition intervient après une série de concertations avec plusieurs partenaires parmi les entreprises et composantes de la société civile dans la région.

A cet effet, il a tenu à préciser qu’une commission spéciale sera chargée d’élaborer un protocole sanitaire relatif au festival pour assurer la sécurité de tous surtout lors des grands spectacles de rue a-t-il indiqué.

Il a dans ce sens précisé que le comité du festival procédera à la prise se de mesures rigoureuses et strictes quant au respect du protocole sanitaire mis en place à la lumière de la propagation de la pandémie du coronavirus et ce en vue de protéger la population et les festivaliers venant de tout bord.

Parlant de la participation étrangère, Boukhris indique que plusieurs dossiers de troupes arabes et étrangères sont parvenues à la direction du festival néanmoins, aucune réponse n’a été accordée vu l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19 et les éventuelles mesures qui seront prises dans les prochains jours par les hautes autorités.

Vu cette conjoncture exceptionnelle, a-t-il ajouté, la direction de la 53ème édition du festival international du Sahara de Douz a annoncé le lancement d’une compétition nationale de poésie populaire intitulée “La tempête” faisant savoir que le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures a été fixé pour le 28 novembre prochain.