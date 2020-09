Une entreprise sociale gérée entièrement par des femmes et employant 25 femmes de la région, ouvrira, d’ici la fin de 2020, le premier atelier de transformation de dattes de la délégation de Rjim Maatoug, (gouvernorat de Kébili). a annoncé, mercredi, l’association “Dream in Tunisia”, initiatrice du projet.

L’association a, par ailleurs, précisé que les travaux d’aménagement de cet atelier ont démarré, hier mardi, 29 septembre 2020.

Ce projet soutenu et financé par Ambassade d’Allemagne prévoit la rénovation d’un local mis à disposition par la mairie pour la transformation des dattes et le séchage du ” moringa ” et d’autres plantes aromatiques et médicinales, l’achat de matériel de production semi-industriel, la création d’une société mutuelle de services agricoles (SMSA) féminine ainsi que la création d’un jardin forêt autour du local pour le protéger de la désertification.

Dream in Tunisia a précisé que les préparatifs pour ce projet d’atelier de transformation de dattes ont été lancés depuis 2016 en collaboration avec la mairie et la délégation de Rjim maatoug et le Gouvernorat de Kébili.

En parallèle, l’association organisera prochainement une formation certifiante avec le Centre d’Orientation et de Reconversion Professionnelle (CORP) qui permettra de sélectionner les 25 pionnières qui créeront la SMSA et bénéficieront de l’accompagnement de l’association Acacias for all pour décrocher leurs premiers marchés et lancer leur marque ” Made in Rjim Matoug “.

“Dream in Tunisia” est une association dirigée par des jeunes des zones rurales de Tunisie. Elle a vocation à supporter des projets durables d’autonomisation des villages tunisiens, à travers des programmes environnementaux, sociaux et économiques. Elle trouve ses racines dans l’Association Ligue Culturelle et Technique de Bir Salah née en 2006, devenue Association AjmiToumi Dream in Tunisie en 2012, puis Dream in Tunisia en 2015.

l’ONG travaille sur tout le territoire national, avec des centaines de bénévoles dans 3 domaines : l’environnement (forêts et sols) ; l’économie sociale et solidaire (structuration de filières) ; la recherche appliquée (formations et prototypage de solutions pour transformer les défis en opportunités dans les zones rurales des zones arides et semi-arides).

“Acacias for All”, entreprise sociale, fondée en 2012, par Sarah Toumi, franco-tunisienne, a choisi de lutter contre la désertification, la pauvreté et l’inégalité des genres en plantant des arbres adaptés aux climats des zones arides et semi-arides.

Elle œuvre aussi pour la structuration de filières agro-écologiques qui permettent aux agricultrices partenaires de vivre dignement d’une activité agricole génératrice de revenus et en même temps contribuant à restaurer l’environnement.