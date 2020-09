Le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la gouvernance locale et l’insertion de l’approche du genre social dans les plans de développement ont été au centre d’un entretien qui a eu lieu mardi, entre la ministre de la femme, de la famille et des séniors, Imen Zahouani Houimel et l’ambassadeur du Canada à Tunis, Patrice Cousineau.

L’entretien a également porté sur le renforcement de l’autonomisation économique des femmes, notamment dans les zones rurales afin de les aider à commercialiser leurs produits. Ils ont aussi discuté de la consolidation des efforts de l’Etat visant à mettre en place l’Observatoire national de lutte contre les violences faites aux femmes, indique un communiqué rendu public aujourd’hui par le ministère de la femme

Zahouani et Cousineau ont convenu de poursuivre la coopération entre l’organisation canadienne ” Forum des fédérations ” et le conseil des pairs pour l’égalité des chances hommes-femmes dans le domaine de l’approche du genre social, outre l’accès des femmes aux postes de décision et le principe de la parité hommes-femmes.

Le partenariat entre les ministères de la Femme, de l’Enseignement supérieur et des centres collèges et instituts Canada, pour consolider l’employabilité des femmes diplômées du supérieur, notamment dans les zones rurales.