Dans son dernier communiqué, le ministère de la Santé met à jour les mesures sanitaires obligatoires dans les différents espaces, dans les transports, dans les lieux de travail et dans certaines zones et régions enregistrant une forte propagation du Covid-19.

Cafés et salons de thé

Interdit :

– Le narguilé

– Fermeture des portes et fenêtres

– Utilisation de la climatisation.

Obligations :

– Utilisation systématique des gobelets jetables

– Distanciation.

Restaurants, bars et boîtes de nuit

Interdit :

– Fermeture des portes et fenêtres

– Utilisation de la climatisation.

Obligations :

– Utilisation systématique des ustensiles jetables

– Distanciation.

Grandes surfaces et marchés hebdomadaires

Obligations :

– Port du masque

– Distanciation.

Lieux de travail

– Renforcement et respect des mesures sanitaires

– Fermeture en cas de non application des protocoles sanitaires.

Transports en commun

– Port du masque obligatoire

– Sanctions immédiates en cas de non respect des règles.

Autres mesures

– Dans tous les cas, fermeture immédiate en cas de non respect du protocole sanitaire

– Interdiction des manifestations, événements et rassemblements culturels, sportifs, politiques et autres…

– Limitation du nombre de personnes dans les espaces de loisirs, les théâtres et les cinémas…

– Limitation du nombre de personnes dans les fêtes familiales (30% de la capacité de l’espace) et les enterrements…

Mesures particulières dans certaines zones, villes et régions à fort taux de contamination

– Applications de mesures de confinement général,

– Fermeture des espaces publics,

– Interdiction de sortie ou d’entrée dans ces zones,

– Port obligatoire du masque même dans des espaces ouverts,

– Campagnes de désinfections.