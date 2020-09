Le nombre de cas confirmés de la Covid-19 sur le continent africain s’établit à près de 1,445 million, et plus de 35 000 morts. Ce sont les derniers chiffres communiqués par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), samedi 26 septembre 2020.

L’agence continentale précise également que le continent africain comptait près de 1,2 million de personnes guéries du coronavirus.

Le CDC Afrique souligne que la Covid-19 affecte de manière inégale les pays africains. Car à ce jour les plus gravement touchés du continent en nombre de cas positifs sont l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Maroc, l’Ethiopie et le Nigeria.

Et par région, l’Afrique australe est la zone la plus touchée à la fois par le nombre de cas positifs et par le cas de décès liés à la Covid-19, suivie par l’Afrique du Nord.