A mesure que de nombreux pays dans le monde assouplissent les restrictions sur les voyages, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a lancé un nouveau “traceur de la relance du tourisme“ pour soutenir le secteur au niveau mondial. Il s’agit de la dernière action concrète de l’institution spécialisée des Nations unies, qui dirige la réponse du tourisme mondial et oriente sa relance.

En tant que tableau de bord du tourisme le plus complet à ce jour, le traceur est le résultat d’un partenariat entre des organisations internationales et le secteur privé. Disponible gratuitement, il couvre les principaux indicateurs de performance du tourisme par mois, régions et sous-régions, ce qui permet de comparer en temps réel la reprise du secteur dans le monde et les industries.

Regroupement de toutes les données clés du tourisme en un seul endroit

Le traceur de la reprise du tourisme de l’OMT (UNWTO Tourism Recovery Tracker) regroupe toutes les données pertinentes en un seul endroit, permettant ainsi aux gouvernements et aux entreprises privées de suivre la reprise du tourisme aux niveaux mondial et régional, ainsi que les informations sur les principales destinations du tourisme international.

Il s’agit des arrivées de touristes internationaux, de la capacité en sièges sur les liaisons aériennes internationales et nationales, des réservations de voyages aériens, des recherches et réservations d’hôtels, des taux d’occupation, et de la demande de locations à court terme.

Le traceur de la reprise du tourisme de l’OMT est disponible gratuitement. Il est le fruit de la collaboration d’un groupe de partenaires comprenant l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ForwardKeys, STR, Sojern et AIRDNA.

D’après le dernier numéro du Baromètre du tourisme mondial de l’OMT, la forte baisse de la demande de voyages internationaux au cours de la période janvier-juin 2020 se traduit par une perte de 440 millions d’arrivées internationales et d’environ 460 milliards de dollars de recettes d’exportation du tourisme international. Cela représente environ cinq fois la perte de recettes du tourisme international enregistrée en 2009 lors de la crise économique et financière mondiale.

Le traceur a été annoncé à l’issue de la cent-douzième session du Conseil exécutif de l’OMT, réuni en présentiel et en ligne à Tbilissi (Géorgie), pour travailler ensemble afin d’orienter la reprise durable et responsable du tourisme face aux impacts de la pandémie Covid-19.