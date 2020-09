La technologie power- to-X, comme technologie d’appui à la transition énergétique, sera au cœur d’un webinaire régional qui sera organisé jeudi 24 septembre courant, par l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME).

En effet, la technologie power-to-X est une technique de conversion, par un certains nombre de voies, d’électricité, de stockage d’énergie et de reconversion, qui utilisent l’énergie électrique excédentaire généralement pendant les périodes ou la production d’énergie renouvelable fluctuante, dépasse la charge

Ainsi, une présentation du contexte énergétique tunisien sera présentée par le directeur général de l’ANME, Fethi Hanchi ainsi qu’une présentation du concept du power-to-X et ces applications sera donnée par l’ex-ministre de l’enseignement supérieur et professeur à l’ENIT, Chiheb Bouden.

D’autres interventions seront également présentées, telle que les échanges sur les bonnes pratiques à l’échelle internationale du power-to-X, et l’approche pour leur déploiement.