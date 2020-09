Un projet pilote visant le développement de micros, petites et moyennes entreprises (MPME) dirigées par des femmes sera lancé en Tunisie, dans le cadre d’une coopération tripartite entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la principauté de Monaco et l’Union pour la Méditerranée (UpM), a fait savoir mardi, l’organisation intergouvernementale dans un communiqué.

Le projet, dont le premier accord de financement relatif à ce projet, a été conclu à Vienne entre l’ONUDI et la principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre d’une initiative “plus large visant l’autonomisation des femmes dans 7 pays du pourtour méditerranéen (Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie), précise l’UpM.

Le projet qui s’étalera sur 4 ans, a pour objectif d’augmenter l’accès des entreprises dirigées par des femmes et opérant dans le secteur de la fabrication des produits cosmétiques et parapharmaceutiques à base de produits naturels aux marchés nationaux et internationaux.

Il s’agit également de créer des opportunités d’affaires et d’emplois pour les femmes en âge de travailler en Tunisie où le secteur compte une main d’oeuvre féminine importante. Le secteur des produits cosmétiques et parapharmaceutique couvre les huiles essentielles, les eaux florales et les plantes aromatiques et médicinales ainsi que les parfums, crèmes, masque et savons.

Selon l’UpM, le marché mondiale de ces produits est en croissance de 4% en moyenne par an et la Tunisie dispose de certains avantages comparatifs à l’instar d’un système de certification biologique approuvé par l’Union européenne et la Fédération suisse et la disponibilité des matières premières.