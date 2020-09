La coordination d’El Kamour est disposée à reprendre le dialogue pour parvenir à une solution efficiente et radicale aux problèmes liés à la mise en œuvre de l’accord d’El Kamour et à la réouverture de la vanne de pompage de pétrole fermée depuis le mois de juillet dernier, a indiqué à l’Agence TAP, Khelifa Bouhouch, membre de la coordination.

Il a insisté sur le droit des jeunes et habitants du gouvernorat de Tataouine à l’emploi et au développement, espérant trouver une solution avec la délégation ministérielle attendue prochainement dans la région.

Par ailleurs, dans une vidéo postée sur la page officielle de la coordination du sit-in d’El Kamour, le porte-parole du sit-in, Tarek Hadded a souligné l’ouverture de la coordination au dialogue sur toutes les propositions, appelant tous les acteurs et parties concernés par l’impulsion du développement dans la région à une réunion de concertation samedi.

Rappelons qu’une grève générale s’est poursuivie pendant plus de deux semaines en juillet dernier à Tataouine et des sit-inneurs ont fermé la vanne de pompage de pétrole pour protester contre la marginalisation de la région, revendiquer l’emploi et le développement et réclamer l’application de toutes les clauses de l’accord d’El Kamour conclu avec le gouvernement le 16 juin 2017, avec la médiation de l’UGTT, en particulier le point lié au recrutement des sans-emploi.