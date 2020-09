Les moyens permettant de développer et de diversifier le produit touristique au gouvernorat de Kef, de préserver les monuments et de multiplier les manifestations et les festivals au sein de cette région ont été au centre de la rencontre qu’a eue le ministre du Tourisme, Habib Ammar, avec une délégation du gouvernorat regroupant la députée Meriem Loghmani, le maire du Kef, Omar Ghidaoui, et le délégué régional du tourisme, Walid Rahali.

Le ministre a souligné, à cette occasion, qu’il est ouvert à toutes les idées en mesure de promouvoir le tourisme dans la région, appelant à la nécessité de conjuguer tous les efforts des parties concernées et des autorités régionales afin de parvenir à concrétiser les projets de développement dans le domaine touristique (tourisme hospitalier, tourisme de conférence, tourisme écologique…).