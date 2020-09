Ridha Charfeddine dote le Sahel d’un centre spécialisé dans les maladies infectieuses

Dans le cadre des initiatives privées visant à soutenir les efforts de l’Etat dans sa lutte contre la pandémie de la Covid-19 et pour pallier le manque de prise en charge des défaillances cardio-respiratoires graves dans la région du Sahel (Sousse), les laboratoires UNIMED se sont engagés le 13 mai 2020 à bâtir et à aménager un service de réanimation spécialisé dans les maladies infectieuses, et ce au sein de l’hôpital universitaire Farhat Hached de Sousse.

Il a été convenu que ce projet soit financé par les laboratoires UNIMED dirigés par l’homme d’affaires et député de la région de Sousse, Ridha Charfeddine, pour une une enveloppe d’investissement d’environ 1,5 million de dinars.

Chose promise, chose due, ce service de réanimation à la pointe de l’innovation thérapeutique (ventilation en décubitus ventral, ventilation non-invasive…) et d’une capacité d’accueil de 8 lits, a été réalisé en l’espace de trois mois, selon les normes internationales.

Son ouverture officielle pourrait intervenir avant la fin du mois de septembre 2020.