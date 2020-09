Le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) a organisé, lundi matin, une campagne de sensibilisation à l’avenue Habib Bourguiba sous le signe ” Diversité-égalité ” pour sensibiliser les Tunisiens à l’importance de dénoncer toutes les formes de violence et de discrimination à l’encontre les immigrés et les réfugies.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la directrice générale du CREDIF, Najla Allani a indiqué que cette campagne qui se poursuivra, demain mardi, à la Manouba et Mercredi à l’Ariana, a pour but de faire connaitre les textes législatifs relatifs aux droits des immigrés et à la nécessité de dénoncer la violence basée sur le genre.

Elle vise aussi à renforcer l’application de la loi n°58 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et à inviter les médias et l’opinion publique à accorder l’intérêt nécessaire à cette question.

Najla Allani a indiqué que cette campagne de sensibilisation, qui a été organisée en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, comporte trois ateliers organisés par le CREDIF au profit des migrants et réfugiés (hommes et femmes) pour les informer des textes juridiques et des accords qui les concernent en Tunisie.

Les ateliers porteront sur les concepts de la santé reproductive et sexuelle, comment se protéger des maladies sexuellement transmissibles, comment bénéficier des services de santé sexuelle et reproductive en Tunisie, le concept de violence sexiste et ses types, ainsi que le cadre juridique lié à la protection et à la prévention de la violence à l’égard des femmes, et les institutions concernées par la lutte contre la violence à l’égard des femmes.