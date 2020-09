Le déficit de la balance commerciale s’est réduit de 28%, à fin août 2020, pour se situer à 9,2 milliards de dinars, contre 12,8 milliards de dinars en août 2019, selon les dernières données sur le commerce extérieur publiées vendredi 11 septembre par l’INS.

Le taux de couverture a gagné 2,6 points par rapport à la même période de l’année 2019, pour s’établir à 72,3% contre 69,7% durant la même période de l’année 2019, suite à une forte décélération des exportations et des importations.

Ce déficit est expliqué, par le déficit enregistré notamment avec la Chine (-3,5 milliards de dinars), la Turquie (-1,3 milliard de dinars), l’Algérie (-1,3 milliard de dinars), la Russie (600 millions de dinars) et l’Italie (500 millions de dinars).

En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédant avec d’autres pays principalement avec la France (2,2 milliards de dinars), l’Allemagne (600 millions de dinars), la Libye (6 millions de dinars) et le Maroc (200 millions de dinars).

L’INS a fait état, aussi, de la baisse des exportations de 18,6%, à fin août 2020, à 2,4 milliards de dinars, contre une hausse de 12%, en août 2019.

Cette diminution concerne plusieurs secteurs, notamment ceux des industries mécaniques et électriques (-23,4%), du textile, habillement et cuirs (-20,8%), de l’énergie (-20,6%) et des mines, phosphates et dérivés (-13,1%).En contrepartie, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une hausse de 10,2%, suite à l’augmentation de nos ventes d’huile d’olive (1,624 milliard de dinars contre 954,4 MDT).

De même, les importations ont régressé de 21,6% (3,3 milliards de dinars), contre une hausse de 10%, durant la même période de l’année écoulée.

La baisse a été observée dans les activités des biens d’équipement (-27,8%), des matières premières et demi produits (-20,8%), des biens de consommation (-18,8%) et de l’énergie (-31,1%) sous l’effet de la diminution de nos achats de produits raffinés (2,3 milliards de dinars contre 4,1 milliards de dinars) et de gaz naturel (1,6 milliard de dinars contre 2,5 milliards de dinars ).

Il est à noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à 6 milliards de dinars. Ainsi, le déficit de la balance énergétique s’est établi à 3,1 milliards de dinars (34,2% du total du déficit) contre 4,8 milliards de dinars, à fin août 2019.