Les quatre équipes primées lors de la finale du concours d’entrepreneuriat

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et ses partenaires institutionnels (le ministère de la Jeunesse, l’Intégration et le gouvernement de Norvège) ont organisé, ce jeudi 3 septembre 2020, à Tunis “la finale du concours Idéation : Demo Day” qui clôture un cycle de 4 bootcamps entrepreneuriaux lancés en 2019.

Cette initiative, qui a inclus près de 300 jeunes tunisiens et tunisiennes, a pour objectif de disséminer la culture entrepreneuriale et de renforcer le développement de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie avec une attention particulière aux régions du sud.

Durant ces bootcamps, les équipes participantes ont suivi des formations spécifiques visant à leur faciliter les concepts relatifs à l’idéation, au Business Model et au développement agile des projets ainsi qu’à la communication.

Parmi les 12 équipes finalistes retenues lors des bootcamps précédents pour présenter leurs pitchs de projets, quatre ont été primées lors de cet événement par un jury d’experts composé de représentants des acteurs actifs dans l’écosystème entrepreneurial tunisien : Global Fairness Initiative, Attijari bank, Orange Digital Center, El Amel Microfinance, Banque tunisienne de solidarité et Initiative Tunisie.

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, le PNUD et ses partenaires ont choisi d’organiser cet événement avec un concept présentiel au nombre très limité (25 personnes) tout en mettant en place un protocole sanitaire strict et virtuel qui a permis aux finalistes de différentes régions de présenter leurs pitchs devant le jury via une plateforme digitale.

Deux catégories de prix ont été octroyées aux lauréats de cette finale :

– Catégorie « Meilleure idée » pour les finalistes représentant les centres de formation professionnelle, les maisons de Jeunes et les Centres 4C.

Les trois équipes gagnantes de cette catégorie sont les suivantes :

Les étudiant(e)s de l’ISET Gabèspour leur Projet Palm Plast de valorisation et de transformation des déchets de palmiers en divers contenants plastiques biodégradables. Les étudiant(e)s del’ISET Tozeur pour leur Projet Smart Brik visant à créer des briques de verre contenant des cellules photovoltaïques capables de générer de l’électricité. Les jeunes de laMaison de Jeunes de Ben Guerdane pour leur Projet Azola Feed de transformation des pousses de fougères aquatiques en aliments pour animaux.

– Catégorie « Graines d’entrepreneur » destinée aux élèves des lycées et collèges. Un prix récompensant le meilleur projet a été décerné au Lycée de Hammam-Lif pour son idée de système d’irrigation automatisé.

Les gagnants du premier prix de la catégorie « Meilleure idée » se verront offrir une participation à l’expo Dubaï 2021. Les gagnants du 2ème et 3ème prix ainsi que ceux du prix « Graines d’entrepreneur » bénéficieront de formations de haut niveau permettant de renforcer durablement leurs capacités entrepreneuriales pour le développement de leurs projets respectifs.