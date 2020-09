Un plan d’action à court terme est actuellement en cours d’élaboration afin de préparer la relance du secteur touristique qui a été lourdement impacté par la pandémie de Covid-19. C’est ce qu’a indiqué le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar.

Ce plan d’action sera élaboré en concertation avec l’ensemble des professionnels du secteur, a-t-il ajouté, qui s’exprimait en marge de l’ouverture de l’Assemblée générale ordinaire de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques, lundi 7 septembre 2020.

A cet égard, il a fait savoir qu’un comité de coordination entre l’administration et les fédérations impliquées directement ou indirectement dans le secteur touristique sera créé prochainement, expliquant, que l’objectif étant de résoudre les dossiers en suspens et répondre aux préoccupations des professionnels du métier.

Interrogé sur l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le tourisme, le ministre a salué la résistance du secteur face à cette crise, assurant que son département continuera à soutenir la profession et accompagner les établissements touristiques impactés par cette pandémie.

S’agissant de l’attaque terroriste ayant ciblé dimanche deux agents de la garde nationale sur le secteur, le ministre a déclaré qu’il est encore tôt de se prononcer sur les impacts de cet attentat sur le secteur.

S’exprimant quelques heures après cette attaque terroriste survenue, dimanche matin, au niveau du croisement d’Akouda/El Kantaoui, et au cours de laquelle l’adjudant Sami Mrabet a été tué et l’adjudant Rami Limam, blessé, le ministre avait déclaré que les touristes résidant à Sousse et dans les autres régions du pays poursuivent leurs vacances et aucune annulation ou interruption de vacances n’a été enregistrée jusque-là.