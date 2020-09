Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) appelle les propriétaires des Sociétés de commerce international (SCI), titulaires d’attestations délivrées pendant la période allant du 2 janvier 2016 au 30 juin 2018 mais n’ayant pas encore accompli les procédures de leur renouvellement, à régulariser leur situation.

Ces sociétés (résidentes, non résidentes et jeunes promoteurs) sont appelées à contacter les services du guichet unique du CEPEX afin de régulariser leur situation, et ce, au plus tard le 30 septembre 2020, a précisé le CEPEX dans un communiqué publié sur son site Web.

A cet effet, toute société de commerce international demeurant en défaut de régularisation au-delà de cette date, sera automatiquement déchue de son attestation conformément à la réglementation en vigueur et sera, par conséquent, définitivement retirée du système.