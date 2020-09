La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) travaille sur la généralisation du système de ” l’assuré électronique ” pour remplacer les documents en papiers lors des opérations d’inscription et d’enregistrement en ligne.

Dans un communiqué publié jeudi, la caisse a affirmé qu’elle ne réclamera plus l’acte de naissance en ce qui concerne tous ses services, et ce en vue de faciliter les procédures et d’améliorer les services rendus.