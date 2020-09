Les prix du pétrole ont enregistré une hausse progressive, mardi, 1er septembre 2020, sous l’effet de l’affaiblissement du dollar, selon les données publiées par l’Observatoire national de l’Energie et des mines.

Le baril de Brent de la mer du nord, s’est apprécié de 1,06% à la Bourse de Londres pour livraison en novembre valait 45,76 dollars.

De même, le baril américain de WTI (West Texas Intermediate ), a progressé de 1,06% pour atteindre 43,06 dollars.

Cette hausse est expliquée par la faiblesse du dollar (au plus bas depuis avril 2018, comparé à un panier de devises) et la discipline de production étalée par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole(OPEP) et ses partenaires.

“Ils sont convenus de limiter très fortement leur production pour enrayer l’effondrement des prix observé en mars dernier. Si ces contraintes ont été assouplies cet été, les membres de l’OPEP sont censés diminuer leur production de 7,7 millions de barils par jour jusqu’en janvier 2021.”

La baisse de la valeur du dollars (étant donné que le prix du pétrole est en dollar), rend l’achat du pétrole attractif pour les investisseurs, ce qui mène à la montée des prix, d’une part. D’autre part, les dégâts causés par l’ouragan Laura, arrivé au Golfe du Mexique, ont occasionné moins de dégâts qu’attendu.