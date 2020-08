Le conseil de la Choura du mouvement Ennahdha tiendra, lundi 31 août 2020, une réunion pour décider de la position du parti envers le gouvernement de Hichem Mechichi.

Cité dans une déclaration à la TAP, samedi 29 août 2020, le responsable de l’information, membre du bureau exécutif du parti, Khalil Baroumi, a indiqué que la réunion du conseil de la Choura tiendra compte des mesures sanitaires en rapport avec le Covid-19.

La séance de vote de confiance au gouvernement Mechichi aura lieu mardi 1er septembre 2020.

A rappeler qu’Ennahdha (54 députés) s’était ouvertement opposé à l’option de Hichem Mechichi pour un gouvernement de compétences indépendantes et manifesté son attachement à un gouvernement d’unité nationale.

Le président du groupe parlementaire d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, avait récemment déclaré que le gouvernement se prononcera sur la composition proposée par Mechichi après concertation avec ses partenaires dans la coalition qui regroupe 120 élus pour parvenir à une position commune.

La coalition est composée, selon Bhiri, du mouvement Ennahdha, Al Karama (19 députés), Qalb Tounes (27 députés) et Al Mostaqbal (9 députés) en plus de députés hors groupes.

Durant le week end dernier, le président d’Ennahdha Rached Ghannouchi avait souligné que ” dans l’absolu “, Ennahdha est contre la formation d’un gouvernement de compétences étant donné que cela dénature la démocratie, les résultats des élections et la volonté des électeurs. Il a ajouté que ” la démocratie c’est la gouvernance des partis et la traduction des équilibres des forces politiques et non pas la gouvernance des compétences “.

Hichem Mechichi a dévoilé la composition du gouvernement à une heure tardive de la nuit du lundi 24 août qui est composée de 28 membres dont 25 ministres et 3 secrétaires d’Etat.