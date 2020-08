La 7ème session de l’Ecole Pratique des Métiers de la scène relevant du Théâtre national tunisien (TNT) lance un appel à candidatures dans la catégorie “acteur” pour la saison 2020/2022.

Le dernier délai du dépôt des candidatures est fixé au 30 septembre prochain. Ce concours s’adresse aux passionnés de théâtre et ayant pratiqué le théâtre dans un cadre professionnel ou amateur ou universitaire.

La formation durera deux ans et propose des cours théoriques et pratiques qui commencent au mois d’octobre 2020 pour s’achever fin juin 2022.

Selon les critères d’admission cités par le TNT, le candidat doit avoir “moins de 32 ans avec un niveau d’études supérieur ou égal à un Bac ou BTS (Brevet de technicien supérieur) dans une spécialité similaire”.

Chaque candidat intéressé est appelé à retirer le formulaire à partir du site du Théâtre National Tunisien, et à remplir la fiche de renseignements.

Le dépôt des candidatures se fait par lettre recommandée au nom du TNT, à l’adresse suivante : Palais du Théâtre, place Halfaouine 1006 Tunis.

Il est aussi possible de postuler en ligne, sur l’adresse email suivante candidatureacteurs2020@gmail.com

Les candidats présélectionnés seront invités à passer une audition devant un jury professionnel.

Les cours à l’Ecole Pratique des Métiers de la scène sont dispensés à raison de 37 heures/semaine, du lundi au vendredi. Les élèves suivront une formation théorique, technique et pratique dans le cadre de cours et ateliers dirigés par des professionnels et des universitaires.

La formation se déroulera sur trois phases pour les candidats admis qui auront au cours du 1er et 2 e semestre de la première année, une formation à 80% pratique et les 20 % restants se rapportent au volet théorique. Pendant le troisième semestre de la deuxième année de formation, les élèves suivront des MasterClass, alternant théorique et pratique. Au terme de la formation, les admis au concours sont recrutés et suivront un stage de création de six mois au sein du JTN (Jeune Théâtre National)

Le TNT précise que le diplôme délivré par “l’Ecole pratique des métiers de la scène permet l’obtention d’une carte professionnelle”.