Khalil Chtourou proposé lundi 24 août 2020, au poste de Secrétaire d’Etat auprès Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Investissement, chargé des Finances publiques et de l’Investissement, au sein du gouvernement de Hichem Mechich est né en 1963, à Sfax.

Chtourou est diplômé du cycle supérieur de l’ENA, et de l’Ecole nationale des Douanes (Paris). Il est également titulaire d’un diplôme dans la spécialité des politiques d’intégration régionale de l’Institut international d’administration publique (Paris).

Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’administration tunisienne. Il était conseiller des services publics, directeur général des avantages fiscaux et financiers au ministère des finances en 2012 avant d’être nommé au cabinet du ministre des Finances entre 2013 et 2017 et secrétaire général du gouvernement en mars 2020.

Il était gestionnaire représentant de l’Etat auprès de l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA), la Régie nationale des tabacs et des allumettes (RNTA), l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beit El Hikma) et la société El Fouladh.