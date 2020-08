Sihem Ayadi proposée au poste de secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle dans le gouvernement Mechichi, est diplômée de la faculté des droits et des sciences politiques et de l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information, et détentrice d’un certificat en journalisme audiovisuel délivrée par le Centre italien des études supérieures pour le journalisme audiovisuel.

Au cours de son parcours professionnel, Sihem Ayadi a occupé notamment le poste de chef du service Sport au sein de la Radio Nationale, a été chargée de superviser les services sportifs des radios régionales et centrales de la Radio Tunisienne comme elle a été préparatrice et présentatrice de programmes radiophoniques et télévisés dans des chaines tunisiennes et étrangères depuis 1994.

Elle a été également chef du bureau sportif de la télévision MBC et correspondante de la radio BBC à Tunis ainsi que collaboratrice de la radio allemande Dutsche Welle.

Ayadi a recu la médaille du mérite culturel et le prix de l’Excellence de l’Union arabe de la presse sportive dont elle membre de la commission féminine.