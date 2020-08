L’Africa Netpreneur Prize Initiative (ANPI) de la Fondation Jack Ma a choisi le fondateur et président d’APO Group, Nicolas Pompigne-Mognard, pour faire partie du jury des demi-finales de l’édition 2020 du prestigieux prix Africa’s Business Heroes.

C’est l’ANPI qui organise cette année pour la deuxième fois Africa’s Business Heroes, un concours destiné à la communauté panafricaine et ayant pour objectif de mettre en exergue et d’offrir une tribune aux entrepreneurs de toute l’Afrique, de leur permettre de présenter leurs idées commerciales et d’inspirer les autres à en faire autant.

La Fondation Jack Ma s’engage à promouvoir l’entrepreneuriat africain et s’est adjugé l’aide de certains des chefs d’entreprise et investisseurs les plus respectés du continent pour désigner les Africa’s Business Heroes. Nicolas fera partie d’un jury de sept membres qui fera passer des entretiens aux 20 entrepreneurs demi-finalistes venus de l’Afrique entière.

Aux tours qualificatifs précédents, plus de 150 chefs d’entreprise africains de premier ordre ont procédé à la sélection initiale de 50 finalistes parmi plus de 20 000 candidats.

Lors de la demi-finale organisée en ligne les 28 et 29 août 2020, Nicolas contribuera à la sélection de dix finalistes qui s’affronteront ensuite en réalisant la présentation finale de leurs propositions entrepreneuriales devant Jack Ma, entre autres personnalités.

Nicolas a passé plus de dix ans au premier plan de la vie économique africaine. En 2007, il a fondé, depuis son propre salon et en utilisant ses économies personnelles, APO Group, qu’il a vu se développer pour devenir le principal cabinet panafricain de conseil en communication et de conseil aux entreprises offrant des conseils stratégiques aux multinationales de divers secteurs.

En tant que président d’APO Group, Nicolas s’engage désormais à soutenir la prochaine génération d’entrepreneurs africains. En 2019, il a donné une série de conférences dans certaines des plus prestigieuses universités africaines. Il y a évoqué l’entrepreneuriat, les affaires et le journalisme devant des étudiants au Sénégal, en Ouganda, en Zambie, en Éthiopie et en Afrique de Sud.

Nicolas est également membre de plusieurs comités consultatifs, dont la Chambre africaine de l’énergie; le Forum de l’Investissement Hôtelier Africain (FIHA) et l’EurAfrican Forum.

Le prix ANPI a été créé l’an dernier et l’édition 2020 s’avère de qualité et d’ampleur encore supérieures. Le montant du prix est passé de 1 à 1,5 million de dollars, chacun des dix finalistes en recevant une partie. La valeur du concours excède de loin le seul gain financier, puisqu’il constitue une plateforme extraordinaire permettant à tous les participants, et pas uniquement aux lauréats, de bénéficier de l’expertise et des connaissances de l’ensemble de la communauté de chefs d’entreprise de l’ANPI.

Plus de 22 000 candidats des 54 pays africains se sont présentés dans l’espoir d’avoir la chance de devenir le prochain African Business Hero, soit plus du double du nombre de candidatures de 2019.

Un autre changement par rapport à l’an dernier a été la possibilité pour les candidats de soumettre leurs candidatures et de passer les entretiens de sélection en français, preuve supplémentaire de l’esprit inclusif et panafricain de l’initiative. En tant qu’entrepreneur franco-gabonais parti de rien, Nicolas est bien placé pour apporter sa contribution à la sélection de la crème des start-up et des innovateurs africains francophones.

« Jack Ma est au sommet de l’entrepreneuriat international. C’est donc un honneur que l’on ait sollicité ma présence dans le jury des demi-finales de l’édition 2020 du concours ANPI », a déclaré Nicolas Pompigne-Mognard. « Voir la Fondation Jack Ma investir autant d’énergie dans l’entrepreneuriat africain est formidable, et je suis ravi de constater que le niveau de talent des candidats de cette année est extrêmement élevé alors que nous nous apprêtons à couronner les prochains African Business Heroes ».

