Les membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe ont inauguré plusieurs centrales électriques d’une capacité combinée de 3 555 MW au cours de l’année 2019.

Les compagnies d’électricité de la Communauté de développement de l’Afrique australe (Sadc) ont mis en service 3 555 MW de centrales électriques au cours de l’année 2019 pour renforcer leur parc électrique.

C’est ce qu’a annoncé Stergomena Lawrence Tax, la secrétaire générale de la Sadc, précisant que cette capacité représente près de 90% de l’objectif fixé par les pays qui désiraient accroître leur puissance de 4 000 MW en 2019, rapporte agenceecofin.com.

Dans ce cadre, l’Afrique du Sud a concentré, pour sa part, plus de 82% des nouvelles capacités mises en service avec les centrales thermiques de Medupi (1 480 MW) et de Kusile (1 440 MW). L’Angola a, lui, accru sa capacité de 394 MW. La RD Congo a inauguré 153 MW supplémentaires. Suivent par ordre décroissant le Malawi (44 MW), le Mozambique (40 MW) et le Zimbabwe (4 MW).