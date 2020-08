La 9ème édition des “Nuits du musée de Sousse” aura lieu du 20 au 25 août au Musée archéologique de Sousse.

Ce rendez-vous culturel et artistique annuel est organisé par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc) en collaboration avec l’Institut National du Patrimoine (Inp) et la Délégation régionale des Affaires culturelles de Sousse.

Au line-up de cette édition 2020, six soirées entre musique et conférences, lit-on dans un communiqué de l’Amvppc.

Dans le cadre de la programmation culturelle, les organisateurs prévoient deux conférences animées par des experts en archéologie. La première s’intitule “Le Sahel depuis l’époque préromaine, les acteurs pour une culture régionale” avec Habib Ben Younes alors que la seconde s’intéresse à “La mosaïque romaine dans les sites Thapsus et Leptis minor” avec Nejib Bellazreg.

Au programme artistique, “Taamoulet” de Mohamed Gharbi, “Darimba” de Wassim Ben Rhouma, “El Walleda” de Lobna Nomaan, le chanteur Mortadha Ftiti, du jazz avec le groupe de Hedi Fahem et celui de Kamel Selem et “Nesma Bayati” de Leila Hejaiej.

Les conférences sont prévues les 20 et 22 août, à partir de 19h. Les spectacles commencent quotidiennement à 22 heures.

Cette édition 2020 aura lieu en une période marquée par une conjoncture sanitaire exceptionnelle. Le protocole sanitaire en vigueur stipule la désinfection des lieux, la distanciation physique et le port du masque en plus du nombre des spectateurs qui ne doit pas dépasser les 70 % de la capacité d’accueil de chaque espace.

Rappelons que la nouvelle vague de la pandémie de la Covid-19 a contraint plusieurs organisateurs à annoncer le report à 2021 de leurs manifestations estivales et ce en concertation avec les autorités locales et régionales.