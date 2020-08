La Bourse de Tunis a clôturé, la séance de mardi, dans le rouge. Le Tunindex a reculé de 0,28%, clôturant à 6 671,46 points, dans un volume d’échanges de 3,1046 millions de dinars (MD).

La balance des variations affiche 24 baisses, contre 21 hausses, selon le site de la Bourse de Tunis (BVMT).

La Compagnie Internationale de Leasing (CIL) a gagné 2,96% à 15,960 dinars, ESSOUKNA a cru de 2,75%à 2,980 et Tunisie Leasing et Factoring a pris 2,63% à 11,290 dinars.

Les titre de AETECH et Carthage Cement se sont échangés respectivement à 0,440 dinar (+2,33%) et 1,410 dinar (2,17%).

Coté baisses, le titre SERVICOM s’est dégringolé de 5,44% à 1,910 dinars, le titre des Industries Chimiques du Fluor (ICF) a reculé de 3% à 58,200 dinars et ATTIJARI LEASING a baissé de 2,99% à 9,730 dinars.

Les titres de LAND`OR et Best Lease a reculé respectivement de 2,98% et 2,77% à 6,500 dinars et 1,750 dinar.