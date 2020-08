Le Bayern Munich a fait exploser une équipe de Barcelone complètement atomisée vendredi 14 août 2020 avec un score historique (8-2) lors de l’affiche des quarts de finale de Ligue des champions à Lisbonne, fonçant vers les demi-finales avec une immense étiquette de favori.

Dans cette rencontre folle, la pire défaite de l’histoire du Barça en Europe, le Bayern a marqué quatre buts pendant la première demi-heure, dont un doublé de Thomas Müller (4e, 31e) et deux autres buts d’Ivan Perisic (22e) et Serge Gnabry (28e), avant de poursuivre sa démonstration en seconde période grâce à Joshua Kimmich (63e), Robert Lewandowski (82e) et un doublé de Philippe Coutinho (85e, 89e).

En demi-finale mercredi prochain, les Bavarois affronteront Manchester City ou Lyon, opposés samedi lors du dernier quart.