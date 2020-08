Le secrétaire générale de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a appelé le chef du gouvernement de gestion des affaires courantes, Elyès Fakhfakh, à respecter ses engagements en versant la 3ème tranche de l’augmentation salariale dans la fonction publique avec les salaires du mois d’août 2020.

En marge des travaux du congrès régional de Sousse, Taboubi a également appelé les parties politiques qui refusent la formation d’un gouvernement de compétences indépendantes, tel que proposé par Hichem Mechichi, le chef du gouvernement désigné, à appeler à l’organisation d’élections législatives anticipées.

“La situation actuelle est difficile et les tiraillements politiques ne sont plus permis dans un contexte économique et social assez critique “, a-t-il dit.