Les voleurs de téléphones en République démocratique du Congo (RDC) devront désormais réfléchir à plusieurs fois avant de tenter de subtiliser un smartphone d’autrui.

Dans un communiqué, le ministère congolais des Postes, des Télécommunications et des NTIC compte lancer, le 24 septembre 2020, le système CEIR (Registre central d’identification des équipements) appelé en RDC “RAM“ (Registre des appareils mobiles) dont l’objectif principal est de lutter contre le vol et la contrefaçon des téléphones cellulaires.

Le système RAM jouera deux rôles essentiels : reconnaître les appareils contrefaits et non-conformes, et bloquer leur accès au réseau pendant un temps, explique le ministère des PT&NTIC, assurant que la déconnexion de ces appareils profitera à tous les utilisateurs, en vue d’améliorer la qualité du réseau.

Pour ses initiateurs, le RAM apporte «une réponse efficace» à la problématique des vols d’appareils car les victimes pourront solliciter le blocage de leur appareil mobile volé. «En plus de protéger l’intégrité des données stockées sur l’appareil et empêcher toute utilisation ultérieure, un tel dispositif comporte un effet dissuasif des voleurs potentiels et il est impératif pour l’Etat de mettre fin à ce fléau», souligne le département des Technologies.

A suivre.