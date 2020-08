Le forum annuel des Tunisiens à l’étranger en webinaire, samedi 08 août 2020

Le forum annuel des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) se tiendra samedi 08 août sous le thème “Vers une nouvelle approche de communication et de partenariat avec les Tunisiens à l’étranger”.

Organisé en ligne (webinaire) à l’initiative de l’Office des Tunisiens à l’Etranger, ce forum vise à engager entre les décideurs institutionnels et les membres de la communauté tunisienne résidente à l’étranger une nouvelle approche de partenariat basée sur un engagement mutuel et une communication permanente.

Selon un communiqué publié par l’OTE, le webinaire sera animé par des spécialistes en la matière, outre la participation des représentants de la société civile et des associations afin de permettre aux Tunisiens à l’étranger, inscrits préalablement aux sessions, d’interagir, de discuter en ligne et de passer en revue leurs témoignages et leurs expériences.

Trois thèmes seront débattus lors de ce webinaire. Le premier thème s’articulera autour du Vécu, des effets de la pandémie du coronavirus et les marques d’engagement social : de la solidarité spontanée aux défis stratégiques.

Le deuxième thème s’intitule : l’engagement diasporique et le développement économique.

Quant au troisième thème, il s’agit des instances représentatives des Tunisiens à l’étranger comme forme de leur engagement dans la vie publique : bilan et perspectives.