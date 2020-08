La Société de Production Agricole Téboulba (SOPAT) a annoncé, jeudi, que l’augmentation de son capital en numéraire d’un montant de 10 millions de dinars (MDT), a été réalisée avec succès, portant, ainsi, le capital social de la société à 37 861 250 dinars divisé en 37 861 250 actions de nominal 1 dinars. dont une partie non encore

appelée de 7 500 000 dinars.

Sopat précise, dans un communiqué publié sur le site de la Bourse, que cette augmentation a été faite par l’émission de 10 millions d’actions nouvelles, souscrites en numéraire au prix de 1,600 dinar chacune, dont 1 dinar de nominal et 0,600 dinar de prime d’émission, et libérées du quart de la valeur nominale (soit 0,250 dinar par action) et de la totalité de la prime d’émission (soit 0,600 dinar par action) lors de la souscription.

Il est à rappeler que cette augmentation de capital a été décidée lors de l’Assemblée générale extraordinaire, tenue le 13 mars 2020, a encore précisé la société.