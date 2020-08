Désormais c’est un rendez-vous hebdomadaire (tous les jeudis) pour l’édition numérique WMC Le Mag – Nouvelle formule -intégrant pour la période estivale un supplément Séance unique avec un choix de chroniques, de portraits et des informations culturelles.

Tunisie : Un nouveau quinquennat de perdu?

Bientôt -dans moins de six mois- dix ans se seront écoulés depuis la chute du régime Ben Ali, le 14 janvier 2011. Après les résultats décevants de la période de la Troïka et des gouvernements successifs, les Tunisiens ont nourri l’espoir que la nouvelle législative, entamée au lendemain des élections de novembre-décembre 2019, allait permettre, enfin après qu’il a dérapé au cours des années écoulées.

L’appel de détresse du Cercle Kheireddine : Il faut sauver la Tunisie

Notre pays vit une crise gravissime à tous les niveaux : politique, sécuritaire, économique et social.

La Tunisie, qui aspirait tant à une stabilité politique après 9 gouvernements successifs en l’espace de 9 ans, doit encore attendre : le gouvernement Fakhfakh n’aura duré que 4 mois.

Le nouveau régime de l’Auto-Entrepreneur

Initiative du chef de l’Etat actuel, Kaïs Saïed, de mettre fin à la grève d’investissement observée par les chefs d’entreprise depuis 2011, de l’adoption par le Parlement de la loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS) et d’une décision prise par la présidence du gouvernement portant institution par ordonnance du statut d’autoentrepreneur.

La loi sur le Crowdfunding adoptée

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté à la majorité avec 127 voix pour sans aucune opposition ou abstention, mardi, au cours d’une séance plénière, le projet de loi relatif au financement participatif. Les députés ont voté le projet de loi dans sa globalité après le vote de ses 65 articles (article par article).

Une histoire de poulet

17h30 – Affamé, n’ayant rien mangé depuis plus de 9h et sachant que Mme et les enfants sont toujours en vacances, et qu’en plus je n’ai absolument pas envie de me mettre aux casseroles après une journée passée à cuisiner des articles …, l’idée la plus simple qui vous vient généralement à l’esprit, dans ces cas, c’est d’aller se payer un poulet …bien cuit.

Chroniques de la Maison Mère : Vive le jour férié !

Le mardi est un jour férié et on se délecte déjà dans les bureaux de la boîte à la pensée de cette semaine «trouée», car un jour sans boulot en plein milieu de la semaine est une aubaine.

Entreprises & Secteurs

– Impact du Covid-19 sur le secteur privé tunisien

Droit des Affaires

– Le nouveau régime de l’autoentrepreneur

Bourse

– Introduction en bourse des Assurances Maghrébia

– Sociétés citées : BTL, BIAT, BNA, SOPAT, Gif Filter, Alkimia

– Indicateurs Hebdomadaire de la bourse de Tunis

– Tableaux des Cotations

TRE

– Nouvelles mesures en faveur des Tunisiens Résidents à l’Etranger

Supplément SÉANCE UNIQUE

– Portrait : Asma GMATI, Le bonheur est dans le pré

– Culture,

– Chroniques du Temps d’avant

Disponible sur les kiosques numériques :

– TTPresse (en Tunisie)

– ePresse.fr (en France)

– PressReader.com (à l’international)

Pour Découvrir cette dernière édition, contact

Pour Consulter les anciens numéros, cliquez ici