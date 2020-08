On assiste au redémarrage responsable du tourisme dans le monde à mesure qu’un nombre croissant de destinations assouplissent les restrictions sur les voyages liées à la COVID-19 et s’adaptent à la nouvelle réalité. D’après l’analyse la plus récente de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), 40 % de toutes les destinations dans le monde ont maintenant assoupli les restrictions sur le tourisme international imposées en réponse à la COVID-19.

L’institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme assure, depuis le début de la crise, un suivi des interventions engagées dans le monde face à la pandémie. Ces derniers chiffres enregistrés le 19 juillet traduisent une hausse par rapport aux 22 % de destinations qui avaient assoupli les restrictions sur les voyages au 15 juin et aux 3% précédemment au 15 mai. Ils viennent confirmer la tendance d’un mouvement lent, mais continu, d’adaptation et de redémarrage responsable du tourisme international.

Parallèlement, on observe néanmoins que sur les 87 destinations ayant maintenant assoupli les restrictions sur les voyages, quatre seulement ont levé complètement toutes les restrictions, les 83 autres ayant procédé à des assouplissements tout en maintenant des mesures en place comme la fermeture partielle des frontières. Cette dernière édition en date du Rapport de l’OMT consacré aux restrictions sur les voyages montre en outre que 115 destinations (53 % de toutes les destinations dans le monde) gardent leurs frontières totalement fermées au tourisme.

Une reprise responsable est possible

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Il est possible de faire redémarrer le tourisme de manière responsable et en assurant la santé publique tout en soutenant aussi l’activité d’entreprise et les moyens d’existence. À mesure que les destinations continuent d’assouplir les restrictions sur les voyages, la coopération internationale revêt une importance primordiale.

Le tourisme mondial peut, de la sorte, gagner la confiance de la population, laquelle représente un socle fondamental alors que nous sommes engagés ensemble dans un effort d’adaptation à la nouvelle réalité d’aujourd’hui. »