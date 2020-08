La fusée “Atlas V”, a pris son envol, jeudi dernier, depuis le Cap Canaveral, en Floride, vers la planète Mars. A son bord, un robot mobile “Perseverance” et un mini-hélicoptère envoyés en mission, par la NASA, pour retrouver des traces de vie sur la planète rouge.

Derrière cette mission aérospatiale, sur laquelle beaucoup d’espoir repose partout dans le monde, se trouve le tunisien DR, Mohamed Abid, ingénieur en chef de cette mission “Mars 2020”.

Une Success-story à l’américaine

Né à Sfax, Mohamed Abid suit un cursus universitaire de 5 ans en France où il obtient un master avec brio. Il décroche par la suite une bourse afin de poursuivre un doctorat en génie aérospatial et mécanique à l’Université de Californie du Sud.

Son doctorat dans la poche, il enseigne pendant près de 10 ans dans cette université prestigieuse. Cela lui a permis d’acquérir suffisamment d’expérience pour intégrer, en 2004, l’agence spatiale américaine et plus précisément, au ” Jet Propulsion Laboratory ” (JPL).

Créé en 1936, ce laboratoire est un centre de recherche spatiale de la Nasa géré par le California Institute of Technology. Il développe les missions d’exploration du système solaire en particulier à destination de Mars ( mission Mars Exploration Rover, Mars Science Laboratory, Insight, Mars 2020) et des planètes externes.

Il est connu pour avoir envoyé pour la première fois des astronautes sur la lune durant les années 1960/1970.

Durant ces 16 dernières années, Mohamed Abid gravit rapidement les échelons et obtient le poste d’ingénieur en chef du projet SMAP (Soil Moisture Active Passive Mission) dédié aux mesures d’humidité du sol sur l’ensemble du globe terrestre. En 2014, il est nommé responsable de l’unité mécatronique au JPL.

Vers la fin de 2016, le scientifique tunisien s’est vu attribuer le poste d’ingénier en chef de la mission ” Mars 2020 ” lancé, avec succès, jeudi dernier.

Dans une interview avec Ahmed El Fadhel, ingénieur aérospatial tunisien établi en Belgique, Abid a indiqué avoir suivi le décollage de la fusée, depuis son véhicule qui se trouvait à près de 3 km de la base du lancement.

La fusée “Atlas” entame ainsi un voyage de sept mois dans l’espace en direction de Mars. L’objectif de cette mission “Mars 2020” est de déposer le rover “Perseverance” et le mini-hélicoptère “Ingenuity” au centre de Jezero, un cratère d’impact météoritique de 49 kilomètres de diamètre, au milieu du désert ocre de la planète rouge.

Une fois déposés sur la surface de Mars, Dr Mohamed Abid et son équipe prendront les commandes de ces engins destinés à prélever plusieurs échantillons du sol martien.

Leur cible est d’alimenter la recherche de traces de vie sur Mars. Ces engins permettront également d’étudier la géologie et le climat de la planète, pour fournir plus de données aux chercheurs et ingénieurs, afin de faciliter au mieux l’arrivée de premiers humains sur cette planète.