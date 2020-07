Le Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie a tenu sa réunion périodique le 29 juillet 2020. A cette occasion, il a pris connaissance des évolutions récentes sur les plans économique, monétaire et financier, notamment la dernière mise à jour des prévisions de la croissance économique qui devrait connaître une contraction de l’ordre de 6,5%, durant l’année en cours, en relation avec la baisse de l’activité dans la plupart des secteurs, en particulier les industries exportatrices ainsi que le tourisme et le transport et, à un moindre degré, les industries non-manufacturières.

Les principaux moteurs de la croissance devraient également connaître une nette régression, particulièrement les investissements, au vu des perspectives incertaines en rapport avec la pandémie Covid-19 et la consommation privée, qui vont s’ajouter à la contraction du volume des échanges commerciaux avec l’extérieur, due principalement au repli de la demande dans la Zone euro, ainsi que la persistance des difficultés dans les secteurs extractifs (pétrole et phosphate).

Baisse du taux de l’inflation

Mais bonne nouvelle, le Conseil fait état d’un ralentissement du taux d’inflation pour revenir en juin 2020 à 5,8% en glissement annuel, contre 6,3% le mois précédent, et ce suite à la décélération du rythme de progression des prix des produits manufacturiers et alimentaires et de ceux des services.

Idem pour l’inflation sous-jacente (hors produits encadrés et frais) qui, elle aussi, a connu en juin une baisse de son rythme d’accroissement, après avoir atteint des niveaux assez élevés durant les derniers mois, pour revenir à 5,6% contre 6% en mai 2020.

Régression du déficit courant

S’agissant des évolutions récentes du secteur extérieur, le Conseil a constaté la régression du déficit courant aux environs de 4% du PIB au premier semestre de l’année en cours, contre 5,6% pour la même période de l’année précédente. Ce résultat est imputable principalement à la contraction de l’activité économique aux niveaux national et international, ce qui a impacté le rythme des échanges commerciaux et de l’activité touristique.

Néanmoins, les flux nets de capitaux extérieurs ont permis de couvrir le déficit courant et de consolider le niveau des avoirs nets en devises qui ont atteint 20,903 milliards de dinars ou 136 jours d’importation au 27 juillet 2020, contre 16,078 du déficit courant ou 90 jours d’importation à la même date de l’année 2019.

Enfin, le Conseil d’administration de la BCT a souligné la nécessité de retrouver la stabilité politique afin d’éviter le climat d’incertitudes qui aggrave la crise économique. En effet, cette stabilité représente un facteur essentiel pour accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles, nécessaires pour relancer l’économie et promouvoir l’investissement. Aussi, le Conseil a-t-il réitéré que la Banque centrale continuera de suivre de près l’évolution des indicateurs économiques, monétaires et financiers et a décidé de maintenir inchangé le taux d’intérêt directeur de la Banque centrale de Tunisie.