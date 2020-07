Dans version électronique, le magazine français Capital rapporte que le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a empoché, en valeur nette et en une seule journée, 13 milliards de dollars.

C’était lundi 20 juillet 2020, battant ainsi un nouveau record, cette “somme n’a jamais été atteinte par une seule personne et en seul jour“, depuis la création de l’indice Bloomberg Billionaires en 2012. « Les actions d’Amazon ont bondi de 7,9%, le plus haut niveau depuis décembre 2018 en raison de l’optimisme croissant concernant les tendances des achats en ligne, qui sont en hausse de 73% cette année », explique le site web capital.fr.

A rappeler que Jeff Bezos, 56 ans, est aujourd’hui l’homme le plus riche au monde, avec une fortune estimée à plus de 189 milliards de dollars, et ce après avoir engrangé 74 milliards de dollars rien qu’au cours des 6 premiers mois de l’année 2020.