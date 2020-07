Le nombre de touristes libyens et algériens a baissé, au premier semestre de 2020, de 56% par rapport à la même période en 2019, a indiqué, mercredi, le directeur général de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), Mohamed Moez Ben Hassine.

La Tunisie a accueilli près de 5 millions de touristes en provenance de l’Algérie et de la Libye en 2020, a-t-il encore fait savoir, lors d’une rencontre organisée à Tunis par l’Union Tunisienne des Jeunes Travailleurs (UTJ) sur les mesures et mécanismes de relance du tourisme post Covid-19 “.

Le responsable a, par ailleurs, rappelé les différentes mesures prises par le gouvernement tunisien afin de minimiser les impacts liés au Coronavirus sur le tourisme, évoquant, à cet égard, la signature d’une convention avec l’Union Générale Tunisienne du Travail afin de préserver les salaires des employés du secteur.

Une ligne de crédit de 500 millions de dinars a été créée pour aider les entreprises touristiques à surmonter la crise, assurer leur pérennité et préserver les emplois, a-t-il rappelé. Parallèlement, une ligne de financement de l’ordre de 10 millions de dinars a été mobilisée pour soutenir les artisans, couvrir les dépenses urgentes et mettre en place un protocole sanitaire dans les aéroports et les hôtels.

Le tourisme constitue l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 en Tunisie, selon le président de l’Union tunisienne des jeunes travailleurs (UTJT), Chedly Hammas. Le responsable a appelé, à cet effet, les différentes parties prenantes du secteur touristique à réunir leur efforts pour trouver des solution à la problématique de l’emploi dans le secteur et booster davantage le tourisme intérieur.