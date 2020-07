Les prix du pétrole sont montés mardi au plus haut en quatre mois et demi, propulsés par l’accord sur le plan de relance européen et les espoirs autour d’un vaccin contre le Covid-19, deux facteurs favorables à une reprise de la demande, selon le site prix du baril.com.

Ainsi, le baril de la mer du Nord s’est établi à 44,32 dollars à Londres, en hausse de 2,4% ou 1,04 dollar par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain a progressé de 2,8% ou 1,15 dollar, pour atteindre 41,96 dollars.

Pour expliquer cette embellie après des séances plutôt calmes, plusieurs analystes ont mis en avant l’accord sur le plan de relance âprement négocié depuis vendredi et signé mardi à l’aube par les 27 Etats membres de l’Union européenne.

Ce dernier prévoit 750 milliards d’euros d’aide pour sortir l’UE du marasme économique provoqué par la pandémie de Covid-19, finalement répartis en 390 milliards de subventions et 360 de prêts.

Par ailleurs, les analystes tablent sur une baisse médiane de 2,2 millions de barils et ont aussi prédit un repli des réserves d’essence, de l’ordre de 1,5 million de barils.