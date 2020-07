Pour la première fois, l’Europe va mettre en œuvre un plan de relance fondé sur la solidarité pour faire face à la crise et répondre aux défis sociaux, économiques et écologiques.

Pour Emmanuel Macron, le chef de l’Etat français, il s’agit d’un accord historique pour les 27, avec la création d’une dette commune pour faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et financer un plan de relance économique.

Sur le site de l’Elysée, on parle d’un accord européen historique avec un “investissement colossal à la hauteur de la crise” de 750 milliards d’euros dont 390 milliards de subventions destinées aux régions et aux secteurs les plus touchés par la crise.