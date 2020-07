Les services du ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement, chargé de la fonction publique, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, ont entamé l’exécution du plan d’urgence d’amélioration de la couverture administrative des zones prioritaires, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de promotion du rôle des services administratifs et leur généralisation “IDARATI”.

Lesdits services ont indiqué, dans un communiqué, qu’il a été procédé en coordination avec les autorités régionales et les structures publiques à la participation au projet de changement des agents des guichets dans les maisons de services relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) en agents multidisciplinaires après leur formation et en les chargeant des prestations de services du Trésor pour le paiement des contributions exigées par la Caisse. La réalisation de cette orientation se fera au niveau de la maison des services dans la délégation de Rémada (gouvernorat de Tataouine).

Il a également été décidé de déplacer le siège actuel de la maison des services dans la délégation de Dhehiba (gouvernorat de Tataouine) vers un autre plus moderne et plus apte à accueillir les citoyens. Le nouveau siège permettra d’assurer de nouvelles prestations de services en plus de ceux des caisses sociales disponibles actuellement et consistant en les services de la STEG et de la SONEDE ainsi que ceux de l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI).

Une maison des services est en cours de création dans la délégation de Sébala Ouled Askar pour venir s’ajouter aux cinq maisons de services mises en place dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Le siège mis à la disposition du projet par les autorités régionales permettra dans un premier temps de présenter les services des caisses sociales, de la STEG, la SONEDE et l’ANETI.

Les travaux d’extension de la maison des services à Hajeb Layoun, dans le gouvernorat de Kairouan, ont également commencé et les moyens permettant de changer l’agent de la CNSS et celui de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) en deux agents multidisciplinaires sont, par ailleurs, à l’examen.

Des services administratifs seront également créés dans la délégation de Mhamdia (gouvernorat de Ben Arous) en tant que première maison de services dans la région. Cette structure permettra d’assurer les prestations de services des caisses sociales et de la SONEDE, selon le communiqué.