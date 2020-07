Le ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique a indiqué que la délégation de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba) sera concernée par les projets proposés d’approvisionnement en gaz naturel, dans le cadre de l’élaboration du nouveau programme national.

Répondant à une question écrite posée par le député Nidhal Saoudi ( coalition de la dignité) au ministre de l’Energie, le ministère a précisé que les travaux d’extension du pipeline gazoduc aux délégations de-Boussalem, Jendouba, Tabarka et Babouche seront lancés à partir du mois de septembre 2020 jusqu’au mois de juin 2022, date prévue pour la mise en fonctionnement des pipelines.

Les travaux d’extension du pipeline gazoduc à Ain Drahem ont été lancés depuis juin 2019.

Le projet d’approvisionnement du gouvernorat de Jendouba en gaz naturel concerne les délégations d’Ain Drahem, Tabarka, Babouche, Boussalem et Jendouba.

En mai 2019, un conseil ministériel présidé par l’ex-Chef du Gouvernement Youssef Chahed, a adopté le projet d’approvisionnement des délégations de Jendouba, Ain Drahem, Boussalem, Tabarka et Ghardimaou en gaz naturel au cours des années 2019-2020.

Les projets d’approvisionnement des villes et délégations en gaz naturel comprennent quatre projets programmés en 2020-2021. Il s’agit du projet Mornaguia -Beja- Dahmani (1ère et 2ème tranches) sur 185 km, les projets des régions du Nord-Ouest sur 257 km, le projet du gouvernorat de Bizerte (1ère et 2ème tranches) sur 200 km et les projet de Sidi Bouzid, Monastir et Tataouine.

Les projets d’approvisionnement de ces régions et délégations en gaz naturel concernent le raccordement des pipelines à ces villes en attendant l’achèvement des procédures relatives aux demandes des citoyens, pour approvisionner les quartiers.

Jusqu’à fin 2019, le nombre des clients domestiques approvisionnés en gaz naturel par la STEG s’élève à 925826 clients .