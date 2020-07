Le Bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a appelé à la formation d’un gouvernement d’union nationale qui œuvrera à la lutte contre les Répercussions de la crise économique et sociale après la démission du Premier ministre Elyès Fakhfakh.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion de vendredi, le BE de l’UTAP a appelé les différents acteurs politiques à faire prévaloir l’intérêt du pays et à dynamiser les initiatives positives et l’action commune et de bannir les conflits inutiles.

Il a exprimé sa profonde inquiétude face au blocage politique que connaît la Tunisie, mettant en garde contre la “gravité de la situation économique et sociale traduite par une baisse attendue du taux de croissance à moins de 6%”.

La Tunisie reste un exemple démocratique louable pour tous et cette position a été consolidée avec le succès de gestion de la crise de Covid-19, “alors que le monde traverse une crise économique et la région connaît un état de conflits”, ajoute la même source.

“Cette crise a engendré des difficultés économiques et sociales qui ont eu des impacts sur les différentes catégories des tunisiens, à un moment ou le pays a besoin d’unité nationale pour surmonter les effets de la crise”, a avancé le BE de l’UTAP.

Il a appelé par ailleurs appelé à accorder plus d’attention aux agriculteurs et aux pêcheurs et de renforcer la position de l’agriculture et de la pêche dans le modèle de développement.

Le chef du gouvernement Elyès Fakhfakh a présenté sa démission, le 15 juillet, et a été chargé de gérer les affaires courantes avant d’entamer les consultations pour identifier un nouveau chef du gouvernement.