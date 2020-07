Vous travaillez beaucoup ? Vous êtes submergé par votre quotidien ? Vous ne voulez pas vous déplacer ? Pas d’inquiétude ! Grâce à l’espace ” My BNA H24″, vous pouvez bénéficier de l’ensemble des services bancaires à distance et effectuer toutes vos transactions en ligne, en toute sécurité, et en toute simplicité et 24h/7j.

Grâce à “My BNA H24”, vous pourrez désormais accéder en un clic à vos comptes bancaires via l’application BNA eBanking et gérer vos cartes prépayées via le portail prepaid.bna.tn.

Vous pouvez aussi recharger des cartes prépayées, envoyer des mandats en ligne et formuler toutes vos demandes d’abonnement et d’adhésion aux différents produits et services bancaires à distance.

La BNA investit chaque jour dans la digitalisation de ses services, anticipe vos attentes et veille au grain pour satisfaire vos besoins en usant des outils technologiques les plus performants.