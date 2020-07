“L’implémentation de la NAT 2009 (Nomenclature d’Activités Tunisienne), va améliorer le classement de la Tunisie au niveau international, notamment dans le rapport annuel ” Doing Business 2021″, a indiqué mercredi, Adnen Lassoued, directeur général de l’Institut national de la statistique (INS).

“C’est un sujet extrêmement important non pas seulement pour les statisticiens, mais pour toute l’activité économique et pour tous les acteurs économiques”, a-t-il souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, en marge du démarrage du 1er workshop consacré à l’accélération de l’implémentation de la NAT 2009.

Et de préciser que ce 1er workshop intervient dans le cadre d’une série de quatre ateliers de travail qui se poursuivront jusqu’au mois de septembre prochain, dans l’objectif de généraliser l’utilisation de la NAT, auprès de toutes les structures concernées qu’elles soient publiques ou privées.

Adnen Lassoued a souligné que la NAT est issue et adaptée avec les nomenclatures internationales européennes et onusiennes. ” Avoir la même nomenclature qui soit adoptée par tous les acteurs, facilite énormément l’échange d’informations harmonisé, ce qui se répercutera positivement, sur l’activité économique “.

Dans ce contexte, il a signalé que l’adoption de nomenclatures spécifiques est aujourd’hui, un frein très important.

Henda Khmiri, sous- directeur à l’INS, a expliqué qu'”actuellement, il y a des interprétations différentes et des contradictions, au niveau des statistiques élaborées sur les branches d’activités et les emplois affectés au secteur, parce que chaque activité utilise une nomenclature spécifique “.

” L’implémentation de la NAT, permettra donc une meilleure visibilité pour les investisseurs et un meilleur climat d’affaires. Les nomenclatures sont des outils qui assurent une harmonisation et une meilleure coordination entre les différents partenaires du système statistique national “, a-t-elle estimé.

Elle a, en outre, indiqué que le décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, définit la nomenclature d’activités tunisienne comme étant le référentiel national unique et actualisé de toutes les activités économiques. Elle permet leur classement dans tous les secteurs, suivant des catégories harmonisées sur le plan national et comparable sur le plan international, et ce notamment par la codification des activités des entreprises économiques et l’élaboration des bases de données statistiques relatives aux activités économiques et sociales.

” En vertu de la loi, les structures publiques sont appelées à prendre tous les moyens et outils nécessaires pour l’adoption de la nomenclature d’activités tunisienne, en tant que nomenclature unique pour leurs activités “, a-t-elle rappelé.

A noter que le workshop est organisé à l’initiative du ministère du développement de l’investissement et de la coopération internationale en coopération avec l’Institut National de la Statistique (INS) et avec l’appui du programme Tunisia JOBS financé par USAID.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en place du plan d’actions élaboré par le ministère suite aux décisions du Conseil des ministres du 23 avril 2020 qui stipulent d’accélérer la mise en œuvre des mesures inscrites au programme de travail pour améliorer le classement de la Tunisie dans le rapport annuel ” Doing Business 2021 “.

Des statisticiens, des représentants de structures publiques et privées prennent part à cet atelier qui constitue le point de départ pour le lancement des travaux des comités techniques, qui seront chargés d’étudier les aspects juridiques et techniques facilitant l’utilisation de la classification nationale des activités tunisiennes NAT2009 dans les différentes structures publiques.