Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, a reçu, vendredi 10 juillet au palais du Bardo, l’ambassadeur de la Suède en Tunisie, Anna Block Mazoyer.

A cette occasion, la diplomate suédoise a salué les efforts de la Tunisie dans sa lutte contre le coronavirus et sa réussite à contenir la première vague de la propagation du virus, faisant part de la volonté de son pays à continuer à soutenir la Tunisie à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne l’investissement et les échanges commerciaux.

Citée dans un communiqué du Parlement, la diplomate suédoise a par ailleurs exprimé son admiration pour les progrès réalisés en Tunisie, en matière de libertés individuelles et des droits humains, en dépit des difficultés économiques et sociales.

La démocratie exige beaucoup de temps et la conjugaison des efforts de toutes les parties pour instaurer un climat positif, a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Rached Ghannouchi a mis l’accent sur les relations d’amitié unissant les deux pays, soulignant la nécessité de renforcer les relations économiques et commerciales ainsi que la coopération parlementaire, dans l’intérêt commun des deux pays.

Depuis la révolution, la Tunisie œuvre à consacrer et à enraciner son processus démocratique, ce qui constitue, a-t-il dit, un défi supplémentaire qui s’ajoute aux difficultés économiques et sociales.

Ghannouchi a affirmé que le parlement met tout en œuvre pour gérer les priorités des Tunisiens et élaborer des législations qui servent leurs intérêts (lutte contre la pauvreté et la corruption et renforcement du développement local et régional).

La rencontre s’est déroulée en présence de la première vice-présidente de l’ARP, Samira Chaouachi, et la présidente de la Commission des droits, des libertés et des relations extérieures, Samah Dammak.