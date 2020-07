Une délégation de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a effectué, du 1er au 5 juillet 2020, une visite officielle à un État membre depuis la mise en place des restrictions sur les voyages en réponse à la COVID-19, en l’occurrence l’Italie. Ce déplacement de quatre jours intervient alors que l’institution spécialisée des Nations unies pour le tourisme pilote le redémarrage du secteur et que les destinations de l’espace Schengen rouvrent leurs frontières aux touristes, lit-on sur le site de l’organisation.

Tout au long de la crise de la COVID-19, l’OMT a été en première ligne avec une série de réunions virtuelles de haut niveau, par son action de ralliement du secteur, en plaidant pour un soutien politique et économique et en se tenant aux côtés des États membres pour atténuer l’impact de la pandémie et jeter les bases du redressement.

Maintenant que s’opère, avec prudence, la réouverture des frontières au tourisme dans certaines régions du monde, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, s’entretient avec des dirigeants politiques et du tourisme dans l’optique de passer à la vitesse supérieure.

Le coup d’envoi du changement a été donc donné avec cette visite officielle en Italie, au cours de laquelle sont programmées toute une série de réunions de haut niveau à Rome, Milan et Venise.

L’Italie, « leader du tourisme mondial »

A l’occasion de cette visite à Rome, Pololikashvili a déclaré que «l’Italie est un leader du tourisme mondial et un solide allié de l’OMT, attachée à faire du tourisme un pilier du développement économique durable. Appuyons-nous sur la détermination et la solidarité qui ont caractérisé notre action commune face à la crise pour nous remettre sur les rails d’une croissance encore meilleure et plus vigoureuse, avec comme principales lignes de force la durabilité et l’innovation».

Au cours de cette visite, le SG de l’OMT a tenu des réunions avec des membres du gouvernement. Le renforcement de la collaboration bilatérale concernant le plan de marche pour faire repartir le tourisme, avec ses retombées économiques et sociales, a été le fil conducteur des entretiens avec le Premier ministre, Giuseppe Conte, le ministre de la Culture, du Patrimoine culturel et du Tourisme, Dario Franceschini, et le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, et avec la maire de la ville, Virginia Elena Raggi. La délégation de l’OMT a également été reçue par le Cardinal Parolin à la cité du Vatican, après l’audience pontificale de l’an dernier avec le Pape François.

À Milan, le Secrétaire général s’est entretenu avec le maire Guiseppe Sala – avec des avancées concernant le deuxième concours de l’OMT de start-up de tourisme sportif alors que la ville se prépare pour les Jeux olympiques d’hiver 2026 –et avec le Président de la Lombardie Attilio Fontana.

Outre qu’elle a permis d’en savoir plus sur la riposte italienne à la pandémie de COVID-19, cette visite officielle a aussi été l’occasion de se tourner vers l’avenir, pour faire avancer les priorités de l’OMT d’un tourisme plus durable, plus résilient et plus innovant. Le premier jour de la visite, l’OMT a donné acte, en lui remettant une plaque spéciale, de l’engagement de l’aéroport Fiumicino de Rome en faveur de la durabilité. En outre, les trois villes ont été invitées à rejoindre officiellement l’initiative de l’OMT de Ligue des villes pour le tourisme durable.

Désignation de nouveaux ambassadeurs spéciaux pour le tourisme responsable

Cette visite officielle a aussi permis à l’OMT de souligner le rôle de la gastronomie et la mode, deux des secteurs d’activité les plus cotés d’Italie, au service de l’expansion du tourisme et pour accroître la diversité et la pertinence du secteur. Deux « pointures », le chef de renom Gino Sorbillo et le grand couturier Giorgio Armani, ont été nommés Ambassadeurs spéciaux de l’OMT pour le tourisme responsable. À ces nouvelles fonctions, ils utiliseront leur statut et leur influence afin de promouvoir l’action de l’OMT pour aider le tourisme à traverser cette période difficile et mettre en avant le rôle important du secteur comme moteur de l’économie, grand pourvoyeur d’emplois et défenseur des ressources exceptionnelles du patrimoine culturel.

Alors à quand une visite du secrétaire général de l’OMT en Tunisie, pays qui a su se protéger comme il faut contre cette pandémie du coronavirus?